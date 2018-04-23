Валерия не позвала сына на свой праздник

Эту программу она начала обсуждать с режиссером еще два года назад, а непосредственно постановка заняла полгода плотной работы. "В итоге 99% того, что мы задумали, удалось осуществить. Самым же сложным для меня оказались полеты над сценой, потому что я очень боюсь высоты", – призналась Валерия.

Вместе с ней на сцену выходила Анна Шульгина – мама и дочь спели дуэтом. А вот сын-пианист Арсений в этот раз не появился. "В моей прошлой программе его появление было оправданно – он был маленький, и всем было интересно на него смотреть, к тому же его программа вписывалась в исполняемый мною репертуар. Теперь у меня другое по концепции шоу, и его присутствие было странным, – пояснила Валерия. – К тому же он сам видит себя немного иначе, и притягивать его появление в рамках шоу за уши мне не хотелось".

Подготовка масштабного шоу стоила артистке больших физических затрат. "Последний месяц каждый день я вставала в 8 утра, шла на силовую тренировку, потом ехала на музыкальную репетицию, потом – на танцевальный класс, и возвращалась домой только в 12 ночи, – вспомнила артистка. – Питалась же я в машине. Жила перекусами, поскольку времени на полноценный прием пищи не было вообще".

Жизнь в подобном ритме, конечно, сказалась на ее самочувствии. "Я приболела, и врачи сказали, что срочно надо поднимать гемоглобин, – рассказала Валерия. – Мне посоветовали есть печень трески. Это такая жирная гадость, что просто б-р-р! Но я съела целую банку".