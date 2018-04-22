Измотанная Валерия: "У меня полно проблем"

Знаменитая певица Валерия дала откровенное интервью. Звезда призналась, что у нее накопилось много проблем.

Исполнительница рассказала, что живет по определенным принципам. Это ей помогает, но неприятных ситуаций избежать не удается.

"У меня у самой полно проблем, как у любого человека", – заявила Валерия. Она добавила, что не привыкла вешать на других свои переживания и не хочет это делать.

Певица отметила, что буквально вымоталась в последние месяца. Звезда отметила, что вряд ли смогла бы сейчас начать строить карьеру на Западе. "Мы так устали. Столько сил потрачено на подготовку к юбилейному шоу", – цитирует ее портал Леди.Mail.ru.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 18 Апр 2018 в 1:58 PDT

Валерия подчеркнула, что хочет взять небольшую передышку. Она даже не представляет, каким будет ее состояние после этого марафона выступлений. "Будет ли у меня наполнение или, наоборот, опустошение", – гадает она.

Напомним, что 17 апреля Валерии исполнилось 50 лет. К юбилею несколько федеральных телеканалов подготовили документальные фильмы о судьбе исполнительницы.

Вечеринка по случаю дня рождения певицы прошла с невероятным размахом. Гостями торжества стали представители элиты российского шоу-бизнеса.