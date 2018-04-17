Илья Авербух высмеял мертвого "ребенка" Бузовой

Фигурист решил заткнуть за пояс телеведущую Ольгу Бузову. Илья рассказал корреспонденту Dni.Ru, что решил выпускать собственные виртуальные деньги.

Спортсмен сообщил, что создаст валюту – аверкоины. На монетах будут выгравированы портреты знаменитых фигуристов, занятых в его постановках. Алексей Ягудин, Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Роман Костомаров и другие фигуристы, которые специально для этого проекта снялись стилизованных под средневековье костюмах.

Монеты будут выпущены ограниченным тиражом. Стоимость 1 аверкоина составит 10 бузкоинов, то есть 1 USD или около 62 рублей. В продажу монеты поступят 10 июля в день открытия второго сезона ледового шоу "Ромео и Джульетта" в Сочи.

Как позже выяснилось, это громкое заявление всего лишь изящный троллинг Бузовой, которая недавно переполошила крипто-сообщество сообщением о запуске именных виртуальных банкнот – бузкоинов.

Публикация от Илья Авербух (@averbukhofficial) 8 Мар 2018 в 8:01 PST

Авербух, уверен, что новое детище красотки – это ничто иное как грамотный пиар-ход. "Мне кажется, что создание собственных блокчейн платформ и криптовалют медийными персонажами – не более чем эффектный информационный повод, который призван привлечь внимание пользователей интернета. Мы своей акцией хотим обратить внимание на существование реального, а не виртуального мира, и рассказать о том, что в истории остается лишь то, что действительно имеет художественную ценность", – заявил Илья.

Добавим, что ранее финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич сообщил нашим корреспондентам, о том что этот "ребенок" Бузовой уже рожден мертвым. Бузкоин – это проект-махинация (скам-проект) с пустой, раздутой идеей без шансов на фактическую реализацию. "С большой вероятностью доверчивые граждане лишатся своих средств", – предостерег Александр.