После угарных танцев Волочкова объявила о расставании

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова не устает эпатировать публику. Не успел народ прийти в себя после плясок артистки в караоке, как танцовщица продемонстрировала "любимую машину" и объявила о расставании с ней, причем за большие деньги.

Анастасия Волочкова намерена расстаться с автомобилем отечественного производства. Фотографии машины балерина опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимках артистка смело позирует в машине марки ВАЗ, однако идет ли речь о "пятерке" или "семерке", непонятно.

"Мои дорогие. Продаю любимую машину!🙏🏻 Дорогую сердцу.❤️ Мои хорошие... Так жаль с ней расставаться...🙈 Классика. Пишите в директ.🌺 Продам. Дорого, не скрою..." – написала Волочкова. Судя по довольному лицу балерины, хоть автомобиль и "любимый", расстается она с ним без лишних сожалений.

Отметим, что многочисленные подписчики никак не отреагировали на объявление Анастасии. А все потому, что она отключила возможность комментирования своих публикаций. Что стало причиной такого решения, пока не известно.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 15 Апр 2018 в 11:09 PDT

Ранее Волочкова порядком ошеломила подписчиков, когда опубликовала видео из караоке-клуба. Артистку сопровождал возлюбленный Михаил. Анастасия выложила записи, на которых вместе с ухажером поет и танцует на сцене. Интересно, что влюбленные исполняют песню Короля и Принцессы из мультфильма "Бременские музыканты".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 15 Апр 2018 в 11:24 PDT

Отметим, что Анастасия Волочкова умудрилась не только спеть, но и зажигательно станцевать под нетленный хит. Для выхода в свет скандально известная балерина выбрала обтягивающее платье с открытыми плечами и разрезом. Завершила образ нежно любимая артисткой обувь на внушительной платформе и с каблуком.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 12 Апр 2018 в 1:48 PDT

Фанаты не смогли прокомментировать видео в аккаунте Анастасии, но сделали это в других социальных сетях. "О божеееее", "Капеееец!", "Я хочу это раз видеть", "И Зачем я это посмотрел??!", "Мне кажется она в слюни(((", "О как веселиться)", "Нет слов...", "Это угар (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались ошеломленные пользователи Сети.