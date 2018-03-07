Садальский испугался разоблачения семейной драмы у Малахова

Известный актер Станислав Садальский заметил свое внешнее сходство с продюсером Иосифом Пригожиным. На своей странице в Instagram он опубликовал фото супруга певицы Валерии в юности.

Продюсер недавно разместил несколько снимков. На них Садальский заметил, насколько они похожи. "Когда Есиф Пригожин прислал это фото, подумал что это я на Шаболовке. На съемках советского "Будильника"... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Ан нет, это Иосиф в 10 классе", – написал в своем микроблоге артист.

Он также рассказал, что такое может стать хорошим сюжетом для шоу "Пусть говорят" и "Прямой эфир", где могут обсудить родство Садальского и Пригожина. "Боюсь, что за эту историю ухватится Малахов с Борисовым. И начнется история похлеще, чем Тимур Еремеев и Карина Мишулина! В шоке, жду повестки в суд, будут брать ДНК", – добавил актер, предположив, что темой передач может стать "семейная драма".

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Мар 7, 2018 в 2:49 PST

Поклонники пришли к выводу, что актер действительно может оказаться родным братом продюсера. "Вы как партия и Ленин – близнецы-братья", "Я тоже решила, что на этом фото Стас. Да вы похожи! А вдруг вы родственники?!", "На первый взгляд – Садальский, посмотревшись – Пригожин", "Реально похожи! Может, вас разлучили в детстве?!" – прокомментировали снимок пользователи соцсети. Однако, стоит отметить, что в родословной Садальского и Пригожина нет общих корней.