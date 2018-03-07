Джигарханян наказал бесстыжего Малахова за нежности с Цымбалюк-Романовской

Артист сделал решительный шаг в борьбе с бывшей домработницей, ставшей позже его женой и директором театра. Друзья пообещали помощь и поддержку.

Телеканал "Россия", очевидно, поставил своей целью максимально обелить бывшую уборщицу из Киева Виталину Цымбалюк-Романовскую и уничтожить народного артиста России Армена Джигарханяна. Иначе всю регулярно происходящую в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" вакханалию объяснить трудно. Последней каплей стала совместная фотография Малахова и Цымбалюк-Романовской, на которой они обнимаются.

Элина Мазур сообщила Dni.Ru, что Армен Джигарханян рвал и метал, когда увидел нежности своих врагов. "Появление этой фотографии, а также заявление Цымбалюк-Романовской о том, что Армен Борисович является нерукопожатной персоной у Малахова, вызвало негативную реакцию у великого актера", – рассказала она.

"Из-за очевидной нелояльности и предвзятости в освещении ситуации вокруг его личной жизни Армен Борисович запрещает Андрею Малахову упоминать свое имя и использовать свое изображение в любом форме. Запрет распространяется также на издание "Стархит", в котором главным редактором работает Малахов. Соответствующее письмо будет направлено по почте в его адрес. Эксклюзивное право освещения свой личной жизни Армен Борисович оставляет только каналам НТВ и РЕН ТВ", – пояснила бывший представитель Цымбалюк-Романовской.

Публикация от Svetlana Anohina (@svetik_a) Мар 5, 2018 в 10:23 PST

Мазур добавила, что стартовала акция среди друзей Джигарханяна в его поддержку. Они тоже потребовали запретить к публикации информацию о себе в программах и изданиях Андрея Малахова.



