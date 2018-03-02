Полуголый участник "Дома-2" избил девушку перед камерами

Артем Сорока дважды ударил Сашу Шеву за то, что она отказалась быть с ним в паре. Парень надавал девушке пощечин.

Саша решила уйти от Артема к Андрею "Штриху", поскольку быстро разочаровалась в своем выборе. Но Сороке не понравилось, что девушка отказалась быть с ним. Он решил разобраться с ней один на один.

Ранее Шева не пришла ночевать к нему. Парень еще больше озверел от этого и начал требовать объяснений поступкам участницы телестройки, передает Dom2life.ru, а потом перешел к рукоприкладству. При этом плачущая девушка не вызвала у него жалости.