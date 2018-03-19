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Кого выбрала роскошная Алина Кабаева

Алина Кабаева. Фото: GLOBAL LOOK press/BEAUTIFUL SPORTS
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала, кого из кандидатов поддержала на выборах президента России. По ее словам, голос она отдала за того человека, благодаря которому изменилось отношение к спорту и нашим атлетам.

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Пришедшая на избирательный участок Алина выглядела, как всегда, роскошно: скромная элегантность в сочетании с безупречным вкусом. Кабаева была одета в длинное серое приталенное пальто, отороченное на рукавах коричневым мехом, и алую водолазку.

"Я была депутатом Государственной думы от партии "Единая Россия" - и мы все прекрасно знаем, какого кандидата партия поддерживает. Вот за этого кандидата я и голосовала", – цитирует спортсменку РЕН ТВ. Она добавила, что ее выбор был связан и с тем, что благодаря действиям кандидата, за которого Кабаева отдала свой голос, наша страна достигла в спорте значительных результатов.

Автор: Людмила Фоканова19 марта 2018, 19:38
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