Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве

Станислав Садальский поделился своими эмоциями после похорон Олега Табакова. Он признался, что больше всех ему жаль младшего сына легендарного актера.

На своей официальной странице в соцсети "Живой журнал" Станислав Садальский обратился к многочисленным подписчикам. "Не судите, да не судимы будете", – отметил популярный артист. Далее он высказался о смерти Олега Табакова. "Почему-то больше всего жалко Павла", – признался Садальский.

"Девочка еще маленькая, а вот Павел узнает цену и дружбы, и лести. Узнает, что такое предательство. Ранее уже были подленькие комментарии в его адрес. И я ему желаю достойно пройти через эти испытания", – пояснил актер.

Он не оставил без внимания и вдову Табакова: "Марина пусть устраивает свою жизнь. Ну сейчас об этом говорить рано. Тем не менее... Она достойно прожила эти годы с великим актером, ничем себя не запятнала. Дай им Бог все это пережить и идти дальше".

Публикация от Театр п/р О. Табакова (@tabakov_pavel) Авг 7, 2016 в 9:27 PDT

Станислав Садальский был среди отечественных знаменитостей, почтивших 15 марта память Олега Табакова в Московском художественном театре. Чтобы отдать дань уважения легендарному актеру, поклонники, друзья и коллеги терпеливо отстояли многочасовую очередь.

Напомним, что 27 ноября 2017 года Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали сепсис – заражение крови. Резкое ухудшение наступило 2 декабря – артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа.

Последнее пристанище легендарный артист нашел на Новодевичьем кладбище. Его похоронили на Центральной аллее рядом с могилами Леонида Броневого и Владимира Зельдина.

