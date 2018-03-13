Пригожин о слухах про конфликт с Пугачевой

Продюсер прокомментировал наделавшее шума заявление. По его словам, журналисты в погоне за сенсацией все поняли превратно.

Сенсация, как это часто бывает, была высосана из пальца. Журналисты привязались к тому обстоятельству, что продюсер Иосиф Пригожин и его жена Валерия не были приглашены на праздник желтых цветов, которым Пугачева ежегодно разрешает весну. "Она нас (с Валерией. – Прим. ред.) не жалует. Мы не входим в узкий круг ее взглядов, мы не являемся ее друзьями", – заявил продюсер в программе "Ты не поверишь!"

Почему же Примадонна не жалует столь яркую пару? С этим вопросом корреспондент Dni.Ru обратился напрямую к Пригожину.

"У каждого Абрама – своя программа, – такой пословицей я могу прокомментировать то обстоятельство, по которому нас не было на празднике Пугачевой, – сказал продюсер. – Это ее торжество, и она вольна видеть на нем того, кого сама пожелает. Дружба – это ведь штука очень индивидуальная. У нее свой мир, круг, в который мы не входим. Имеет право!"

На празднике, который проходил в караоке-клубе Филиппа Киркорова, напомним, веселились Борис Моисеев, Кристина Орбакайте, Жасмин, Максим Галкин и многие другие.



"Между мной и Аллой Борисовной нет никакого конфликта, но нас сегодня ничего и не связывает, – продолжает Пригожин. – Хотя когда-то я работал с ее дочерью Кристиной Орбакайте. А в прошлом году мы с Аллой виделись в гостях у нашего общего друга Александра Достмана (продюсер, президент и владелец культурно-благотворительного фонда "Артэс". – Прим. ред.). Игорь Крутой там играл на пианино, Валерия пела романсы, а Пугачева была в числе слушателей".

"У меня в телефоне есть ее номер, я думаю, что и у нее мой есть, мы здороваемся, если видимся где-то, – заверил Пригожин. – У нас уважительное друг к другу отношение, просто идем разными дорогами".