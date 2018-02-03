Валерию умоляют не надувать губы

Внешний вид певицы Валерии вызывает массу восторгов у ее многочисленных поклонников. Фанаты ценят ее за естественную красоту и умоляют не прибегать к помощи косметических процедур, изменяющих форму и объем губ.

В свои 49 лет певица Валерия может похвастаться великолепными внешними данными. Поклонники часто спрашивают у нее, как ей удалось так хорошо сохранить свою молодость.

Исполнительница решила дать всем страждущим шуточный ответ. "Часто слышу вопрос :"Вы в холодильнике живете?". Отвечаю : "Да. Вот в этом, большом красном".😂😂 😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она на своей странице в Instagram, сопроводив сообщение снимком рядом с рефрижератором. Подписчики пришли в восторг и от того, как певица выглядит, и от ее чувства юмора.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Фев 3, 2018 at 2:43 PST

"Вы прекрасно выглядите!😍", "Красивая 💐💐💐яркая💝💝💝💝💝", "Красотка и улыбчивая как солнце, Валерия! Приятно смотреть!", "Шикарная", "Юмористка Вы наша 😂😂😂👍🏻👍🏻👍🏻", "Вы чудо❤️❤️❤️ ", – поделились своими восторгами комментаторы.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Янв 10, 2018 at 12:17 PST

Особое внимание поклонников привлекли губы Валерии ярко красного цвета. "Шикарная улыбка у Вас! Цвет помады просто шикарный ! Не подскажите , что за помада ?", – заметил один подписчик. "Приятно смотреть,губы естественные и вообще пример для подражания!", – вторил ему другой.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Янв 26, 2018 at 1:15 PST

Некоторые поклонники испугались, что в погоне за красотой певица Валерия может отказаться от натуральности, которая их так привлекает. "Валерия, пожалуйста, не делайте губы!! Не портите себя!!", – взмолился один из комментаторов.