Садальский влез в скандал с Корчевниковым

На своей странице в Instagram Станислав Садальский высказался по поводу новостей о том, что генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников якобы избил своего подчиненного, редактора архива Василия Добродеева. Актер с недоверием отнесся к этой истории.

"😜 В НОВОСТяХ– Гендиректора российского телеканала "Спас" Бориса Корчевникова обвинили в избиении одного из сотрудников😀😀😀 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagrtam заметил Стас Садальский. "И я как православный человек с изумлением смотрю, что с православием происходит", – поделился он своими переживаниями.

Впрочем, принимать историю с избиением прямо на рабочем месте за чистую монету актер не собирается. И если некоторые комментаторы предположили, что подчиненный просто оговорил своего начальника, то актер считает, что речь идет о более хитрой комбинации. "Кто поверит, что субтильный Корчевников "ИЗБИЛ"(???) своего подчиненного?))))) Опять реклама тухлого канала !?)", – предположил Садальский.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Фев 3, 2018 at 2:43 PST

Напомним, в телеграм-канале 112 появилос сообщение о том, что в городскую поликлинику номер 62 в Москве обратился редактор архива телеканала "Спас" Василий Добродеев. Мужчина снял побои, однако отказался писать заявление на своего обидчика.

По словам пострадавшего, он был избит своим начальником Борисом Корчевниковым у того в кабинете. "Угрозы от Корчевникова посыпались прямо с порога... Добродеев хотел избежать конфликта, попытался выйти из кабинета, в этот момент Корчевников начал его бить...", – говорится в сообщении.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Янв 22, 2018 at 9:49 PST

О том, что могло стать причиной столь острого конфликта, не сообщается. Официальных комментариев и каких-либо подтверждений этой истории пока не поступало.