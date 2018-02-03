Садальский влез в скандал с Корчевниковым
"😜 В НОВОСТяХ– Гендиректора российского телеканала "Спас" Бориса Корчевникова обвинили в избиении одного из сотрудников😀😀😀 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagrtam заметил Стас Садальский. "И я как православный человек с изумлением смотрю, что с православием происходит", – поделился он своими переживаниями.
Впрочем, принимать историю с избиением прямо на рабочем месте за чистую монету актер не собирается. И если некоторые комментаторы предположили, что подчиненный просто оговорил своего начальника, то актер считает, что речь идет о более хитрой комбинации. "Кто поверит, что субтильный Корчевников "ИЗБИЛ"(???) своего подчиненного?))))) Опять реклама тухлого канала !?)", – предположил Садальский.
Напомним, в телеграм-канале 112 появилос сообщение о том, что в городскую поликлинику номер 62 в Москве обратился редактор архива телеканала "Спас" Василий Добродеев. Мужчина снял побои, однако отказался писать заявление на своего обидчика.
По словам пострадавшего, он был избит своим начальником Борисом Корчевниковым у того в кабинете. "Угрозы от Корчевникова посыпались прямо с порога... Добродеев хотел избежать конфликта, попытался выйти из кабинета, в этот момент Корчевников начал его бить...", – говорится в сообщении.
О том, что могло стать причиной столь острого конфликта, не сообщается. Официальных комментариев и каких-либо подтверждений этой истории пока не поступало.
Адвокат актера выступил с заявлением
Певица представила публике свою новую песню, а фанаты поддержали ее как смогли
Алена Кравец посоветовала юной красавице уезжать из Москвы в "свой родной Урюпинск"
Актриса не могла отлежаться из-за своей работы