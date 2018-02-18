Психолог объяснил особое поведение Валерии на публике

Певица Валерия и ее муж продюсер Иосиф Пригожин для многих поклонников воплотили в себе идеал семейной пары. Они оба регулярно радуют своих подписчиков свежими снимками в Instagram, однако делают это по-разному. Специалисты отметили различия и нашли им объяснение.

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