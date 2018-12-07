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Хитрец Лазарев нагло одурачил народ

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Известный певец Сергей Лазарев приоткрыл завесу над своим тайным творчеством. Он признался, что под псевдонимом записал трек "Пьяным, чем обманутым". Артист оправдывается тем, что это был эксперимент над аудиторией.
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Хит "Пьяным, чем обманутым", опубликованный под псевдонимом LVS, на самом деле исполняет Сергей Лазарев. Певец признался, что поставил эксперимент – хотел понять, удастся ли ему завоевать молодежную аудиторию.

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Итог звезду вполне удовлетворил. "Это был риск, однако риск оправдался! Мой голос не рассекретили. Спустя несколько дней трек разлетелся по соцсети и стал попадать в плейлисты к людям, которые вообще не слушают поп-музыку и уж точно не фанаты Лазарева", – доволен собой Сергей.

"И да, Лазарев всегда в моде и всегда актуален!! И я вам нравлюсь, даже если вы не знаете, что это Я)))", – продолжает восхищаться собой певец.

Некоторые поклонники в комментариях отметили, что все же узнали голос Лазарева. Тем не менее и они поблагодарили артиста за оригинальное решение.

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Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Напомним, не так давно  певец признался, что в 2014 году у него родился сын Никита. Однако артист скрывал этот факт по нескольким причинам. Главная – нежелание делать из сына звезду в столь юном возрасте. 

По словам Сергея, тот же Филипп Киркоров постоянно возит Аллу-Викторию и Мартина с собой гастроли. Они выходят на красную дорожку, позируют фотографам и дают интервью, хотя самим по шесть лет. Однако Лазарев от такой перспективы для своего сына приходит в ужас.  

Автор: Андрей Евлампиев7 декабря 2018, 18:26
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