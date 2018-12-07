Хитрец Лазарев нагло одурачил народ
Хит "Пьяным, чем обманутым", опубликованный под псевдонимом LVS, на самом деле исполняет Сергей Лазарев. Певец признался, что поставил эксперимент – хотел понять, удастся ли ему завоевать молодежную аудиторию.
Итог звезду вполне удовлетворил. "Это был риск, однако риск оправдался! Мой голос не рассекретили. Спустя несколько дней трек разлетелся по соцсети и стал попадать в плейлисты к людям, которые вообще не слушают поп-музыку и уж точно не фанаты Лазарева", – доволен собой Сергей.
"И да, Лазарев всегда в моде и всегда актуален!! И я вам нравлюсь, даже если вы не знаете, что это Я)))", – продолжает восхищаться собой певец.
Некоторые поклонники в комментариях отметили, что все же узнали голос Лазарева. Тем не менее и они поблагодарили артиста за оригинальное решение.
Напомним, не так давно певец признался, что в 2014 году у него родился сын Никита. Однако артист скрывал этот факт по нескольким причинам. Главная – нежелание делать из сына звезду в столь юном возрасте.
По словам Сергея, тот же Филипп Киркоров постоянно возит Аллу-Викторию и Мартина с собой гастроли. Они выходят на красную дорожку, позируют фотографам и дают интервью, хотя самим по шесть лет. Однако Лазарев от такой перспективы для своего сына приходит в ужас.
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