Украинцы набросились на предательницу Лорак

Украинские поклонники Ани Лорак недовольны стремлением артистки зарабатывать на чужбине. Фанаты уверены, что артистка должна быть более патриотичной.



Ани, которая родилась на Украине, но живет и работает в России, приехала в Киев, чтобы принять участие в съемках на телеканале "Интер". Лорак попала в список так называемых незапрещенных в Незалежной исполнителей, поэтому совершенно свободно участвует в проектах и у нас, и у себя на родине.

Фотоотчет с мероприятия знаменитость опубликовала в личном микроблоге. На сцене артистка позирует в брючном костюме, украшенном серебряными пайетками, и черном топе. Образ певицы дополнили босоножки на высоком каблуке.

В комментариях некоторые украинцы упрекнули артистку в беспринципности. Кто-то даже намекнул, что вокалистка поступает как предатель.

"Вопрос 3, Что для АниЛорак – Украина? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну и езжай в свою Украину. Нечего предателям делать в нашей стране", "Мы в России ее очень любим и уже не отдадим никому!" – спорили интернет-обыватели.

Добавим, что Ани приняла участие в программе "Главная елка страны", которая является аналогом российского "Голубого огонька". Кроме нее, в записи приняли участие Таисия Повалий и София Ротару. К слову, вокалистов из нашей страны до участия в шоу не допустили. Каналы, которые продемонстрируют российских звезд в эфире, заплатят внушительный штраф. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.