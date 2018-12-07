Проверила прокуратура: Панина ждет наказание за дебош в самолете

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной дал оценку поведению актера на борту лайнера, летевшего 4 декабря из Стамбула в Москву. Знаменитого нарушителя общественного порядка оштрафуют.

Куренной заявил, что ведомство не может назвать поведение Панина дебошем, поскольку на борту не было драки. По его словам, актера оштрафуют только за курение в лайнере.

"То, что он курил, факт установленный. То, что там могла быть ненормативная лексика, также возможно. Административное производство возбуждено именно по факту того, что актер курил в туалете", – цитирует представителя прокуратуры ТАСС. Звезде грозит наказание – штраф до 1,5 тысячи рублей.

Подобные выходки на борту самолета в народе неофициально принято называть дебошем. Они неизменно вызывают широкий общественный резонанс и осуждение.

Напомним, что эпатажного актера сняли с рейса. Алексей Панин дважды курил в туалетной комнате, а потом громко рассказывал другим пассажирам, как правильно закрывать детектор дыма салфеткой.

Кроме того, актер распивал алкоголь и требовал ручку для раздачи автографов, периодически выкрикивая, что он звезда, и в России ему ничего не будет. На замечания бортпроводников артист реагировал отборным матом.