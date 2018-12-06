Напоил и использовал: подробности интима известного музыканта с юной любовницей
До Алексея у Яны не было мужчин. По крайней мере, так утверждает сама Шевцова, которая делится в Instagram подробностями своей первой ночи с Гуфом. По словам Яны, рэпер пригласил ее к себе домой и "ввел в состояние алкогольного опьянения".
"Как только ему удалось ввести меня в состояние сильного алкогольного опьянения, я заснула. Утром проснулась и увидела около кровати простынь с кровью. Я спросила у него: "Что это?" Он мне ответил: "А что, не помнишь?" До Леши у меня не было мужчин", - делится скандальными подробностями Шевцова.
Как утверждает Яна, Долматов воспользовался случаем, а увидев ее слезы, клялся, что никогда не бросит. Шевцова еще раньше говорила, что сделала от Гуфа аборт – рэпер не был готов к отцовству. Сам Гуф признается, что секс с Яной у него был – но какие-либо дальнейшие отношения отрицает, пишет Life.ru.
Рэпер Гуф недавно расстался с солисткой A'Studio Кети Топурией. После этого стало известно, что на протяжении двух лет артист встречался с некой Яной Шевцовой из Екатеринбурга, которая младше его на 20 лет. Яна опубликовала в Сети свою переписку с Долматовым, пыталась вынудить его принять участие вместе с ней в одном из ток-шоу на федеральных каналах.
Чтобы забыться после пережитого с Гуфом, Яна завязала отношения с рэпером Никитой Кузнецовым, выступающим под псевдонимом Mastank. Обеспокоенные пользователи завалили ее предупреждениями – чтобы она была осторожнее с этим ветреным музыкантом.
Решение принято
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