Напоил и использовал: подробности интима известного музыканта с юной любовницей

Скандальные подробности отношений с Алексеем Долматовым (известным как рэпер Гуф) продолжает публиковать его 18-летняя любовница. Яна Шевцова утверждает, что не помнит первого секса с музыкантом – якобы, тот ее предварительно сильно напоил.

До Алексея у Яны не было мужчин. По крайней мере, так утверждает сама Шевцова, которая делится в Instagram подробностями своей первой ночи с Гуфом. По словам Яны, рэпер пригласил ее к себе домой и "ввел в состояние алкогольного опьянения".

"Как только ему удалось ввести меня в состояние сильного алкогольного опьянения, я заснула. Утром проснулась и увидела около кровати простынь с кровью. Я спросила у него: "Что это?" Он мне ответил: "А что, не помнишь?" До Леши у меня не было мужчин", - делится скандальными подробностями Шевцова.

Как утверждает Яна, Долматов воспользовался случаем, а увидев ее слезы, клялся, что никогда не бросит. Шевцова еще раньше говорила, что сделала от Гуфа аборт – рэпер не был готов к отцовству. Сам Гуф признается, что секс с Яной у него был – но какие-либо дальнейшие отношения отрицает, пишет Life.ru.

Рэпер Гуф недавно расстался с солисткой A'Studio Кети Топурией. После этого стало известно, что на протяжении двух лет артист встречался с некой Яной Шевцовой из Екатеринбурга, которая младше его на 20 лет. Яна опубликовала в Сети свою переписку с Долматовым, пыталась вынудить его принять участие вместе с ней в одном из ток-шоу на федеральных каналах.

Чтобы забыться после пережитого с Гуфом, Яна завязала отношения с рэпером Никитой Кузнецовым, выступающим под псевдонимом Mastank. Обеспокоенные пользователи завалили ее предупреждениями – чтобы она была осторожнее с этим ветреным музыкантом.