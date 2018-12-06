У бывшей жены известного музыканта серьезные проблемы с беременностью
Айза мечтает о третьем ребенке. Но забеременеть она не может – здоровье серьезно подорвано. Как сообщила Анохина своим подписчикам в Instagram, уровень прогестерона у нее снизился до критической точки.
"Мое состояние называется в народе синдромом военного времени, как-то так. Сейчас я хочу лишь к семье и быть здоровой мамой! Себе я свою значимость доказала… и на своем опыте поняла, что все должно быть в меру. Берегите себя, девочки! Мне сейчас так страшно… ведь я мечтаю о третьем ребенке", – поделилась своими переживаниями Айза. Поклонники поддерживают Анохину и советуют взять отпуск.
Айза работает в Москве, но большую часть года вместе с мужем Дмитрием и сыновьями проводит на Бали. Дизайнер и бьюти-блогер много трудится, создает новые проекты. 33-летняя бизнесвумен и ее второй супруг воспитывают двух сыновей: двухлетнего Элвиса и восьмилетнего Сэма от первого брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом).
Анохина призналась, что трудится день и ночь из-за повышенной тревожности и страха оказаться никому ненужной. Из-за гормонального сбоя и общего истощения организма Айза не может забеременеть, хотя очень этого хочет. У нее повторяются панические атаки. Днем ранее скорая увезла Анохину в больницу с беспричинной рвотой и болями в груди.
Дизайнер говорит, что она – трудоголик и это разрушает ее личность. Муж же мечтает, чтобы она, наконец, стала домохозяйкой, пишет EG.ru.
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