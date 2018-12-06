Любовник зверски избил Собчак

В социальной сети "Одноклассники" прошел специальный прямой эфир, в котором эксперты обсудили проблему гендерного насилия. Одно из самых ярких выступлений было у Ксении Собчак.



"У нас до сих пор сильно представление, что о насилии говорить неправильно, – вздыхает Собчак. – Женщине стыдно сказать, что муж ее ударил, накричал, стал давить, и хранит это все в семье, пока ее не искалечили. Это огромная проблема нашего российского воспитания. Считается, что лучше с достоинством переносить побои, замазывать синяки и делать вид, что все хорошо. Эта проблема велика и в провинции, и в столице. Эта проблема не делает различия по количеству денег или положению в обществе".



"Я знаю, как эту тему можно решить без долгих походов к психологу, – уверяет Ксения. – Конкретная вещь, которой нет на сегодняшний день в России – это термин "домашнее насилие". У нас другая грань насилия в принципе, и это надо менять. На Западе обращают внимание даже на то, когда тебя агрессивно берут за руку, а у нас помахать кулаками – ничего страшного".

"Момент поднятия руки должен быть красной линией, когда ты понимаешь, что начинаешь борьбу не со своей женой, а с государством. И государство будет тебя за это карать. Знание грани способствует тому, что агрессор будет чувствовать свою вину. Быть осужденным или развестись за то, что ты бил свою жену, – это стыдно", – считает телеведущая.

"Я столкнулась с этим на Западе. Отдыхала со своим молодым человеком, в машине у нас возникла ссора, он начал меня бить. Я побежала и стала стучаться к какой-то женщине. Не вызывала полицию, полиция приехала сама. И там нет такого, что можно отозвать дело. Все, есть свидетели. Нет хода назад. Очень важно, когда ты чувствуешь, что это не просто твой личный конфликт, что это выносится на уровень государства", – резюмировала Собчак.