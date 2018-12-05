Ославленной Валерии пришли на помощь

Иосиф Пригожин обретает все новых и новых сторонников. Известный блогер Лена Миро отметила, что оппонент продюсера "быдло" и "мелкий мужчина".

В одном из недавних интервью Иосиф Пригожин, воюющий за культуру русского языка, предложил штрафовать артистов за употребление мата на сцене. Эта идея продюсера встретила сопротивление в лице лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.

В соцсетях между звездами завязался спор. Судя по всему, в какой-то момент у Сергея закончились аргументы, и он перешел на личности: оскорбил певицу Валерию – супругу Пригожина.

Неджентльменское поведение Шнурова вывело из себя известного блогера Лену Миро. "Кидаться на женщину, оскорблять ее за мнение мужа, может только деградировавший и мелкий человек-г**но. Я понимаю, что Шнур привык общаться с пьяной Мотей, не менее пьяной Белоцерковской и совсем уж Куку Собчак. Возможно, именно общение с этими пьяными бабами и деформировало восприятие женщины в сознании Шнурова", – рассуждала она в своем аккаунте ЖЖ.

По мнению Миро, Сергей до смерти боится потерять своего слушателя. "Шнуров же без хайпа, без эпатажа, без мата будет неинтересен зрителю, и, понимая это, он буквально взорвался от возмущения. Убери из песен Сергея мат - что останется? Унылое г**но, которое никого не торкнет. Проблема Шнура в том, что его успех среди слушателей обусловлен пьяным матом, который зачастую даже не в тему. Его песни – гротеск, карикатура на пьяных, от которой смешно до икоты даже самим алкоголикам", – отметила Блогер.