Раскрыты сенсационные подробности жуткой смерти мужа Хлебниковой

Муж Марины Хлебниковой в своей предсмертной записке просил оплатить интернет. Гибель Антона Логинова, по мнению близких певицы, лишила ее опоры в жизни.

Роль Антона Логинова в жизни Марины невозможно охарактеризовать одним словом. Он был для Хлебниковой и саунд-продюсером, играл на бас-гитаре, охранял ее покой и обеспечивал домашний быт. Ему единственному позволялось критиковать творчество певицы, рассказал бывший продюсер звезды Алексей Савельев.

Хлебникова и Логинов были вместе до 1997 года, когда Марина неожиданно ушла к Михаилу Майданичу, от которого родила ребенка. Для Антона это было сильным ударом. Тем не менее Логинов не перестал работать с певицей, по-прежнему оставался ее саунд-продюсером и бас-гитаристом.

"Даже пытался как-то наладить свою личную жизнь. Встречался с какими-то девушками. Но, видимо, они не выдерживали сравнения с Мариной. И когда она рассталась с Мишей, Антон снова сошелся с ней", - рассказал Савельев изданию EG.ru.

Логинов около года назад перенес инсульт. Восстановился музыкант достаточно быстро – он внешне выглядел абсолютно нормально, только речь была слегка заторможена. Однако через некоторое время Савельев услышал, как имя Антона упоминается в криминальной хронике. Музыкант покончил с собой.

Как выяснилось, в тот день Хлебникова с помощницей по хозяйству отправились приводить в порядок студию. Когда они вернулись домой, Логинов был уже мертв. На экране компьютера была его предсмертная записка. Антон оставил детальные распоряжения, что делать после его смерти – где искать завещание, банковские счета, флешки с фонограммами.

"Сожалею, что ты меня так не любила, как я тебя любил. Но не вини себя в случившемся и не ищи виноватых! Это мое добровольное решение", – писал музыкант Марине. А Савельеву, по его словам, особенно запомнилась одна фраза: "Оплати интернет! Он не оплачен".

По словам Савельева, Марина тогда то ли потеряла сознание, то ли перестала адекватно воспринимать окружающий мир. Хлебникова попала в больницу. Ее дочь забрал к себе Михаил Майданич.