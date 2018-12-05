"Комок ненависти": Рапунцель довела до истерики беременную сестру
Ольга набросилась на сестру, обвинив ее, что та ее ненавидит и завидует. "Я что, мало тебе дала? Тебе все мало?!" – накричала на участницу телепроекта Рапунцель. Судя по всему, нервы беременной Алены не выдержали, и она ответила родственнице грубостью, вскочив и убежав с места. На это ведущая Ольга Бузова заявила, что Ольга Рапунцель – это "комок ненависти и злости". Эпизод опубликовал dom2_reality в своем Instagram-аккаунте.
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