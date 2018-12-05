Кабаева с мужем появилась на публике

Влюбленные пришли на закрытую премьеру мюзикла. Для выхода в свет супруги выбрали одежду в неформальном стиле.

В зале "Известия-Холл" 4 декабря состоялась закрытая премьера мюзикла "Саша|Alex" – истории первой любви в голографических декорациях. На мероприятии отметилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса: балерина Анастасия Волочкова, "золотой голос России" Николай Басков, певица Лолита Милявская и многие другие.

Не остались в стороне и модель, блогер Александра Кабаева с супругом, звездой скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Александром Липовым. Пара предпочла выбрать для выхода в свет одежду в неформальном стиле: оба были в черных спортивных костюмах, Липовой – в кроссовках, Кабаева – в уггах. Супруги попозировали фотографам, демонстрируя гармонию в отношениях.

Напомним, в декабре 2016 года в одном из столичных ресторанов Александра Кабаева и Александр Липовой отметили свадьбу в компании самых близких и друзей. Главными гостями вечера стали родители супругов. Праздник начался с выхода молодоженов на сцену, где их окружили маленькие дети в нарядах ангелочков. К слову, Кабаева значительно младше своего избранника. Речь идет о 17 годах. Однако влюбленные не обращают внимания на это обстоятельство.

"Мне иногда хочется кричать всем и всюду, как я счастлива с тобой, но понимаю, что не нужно 🙈 все так быстро началось 😍 надеюсь, так же быстро не закончится 😅😂шучу ☺ а вот у вас какая разница со второй половинкой? И как быстро вы вступили в семейную жизнь 🙄я думаю, что зачем тянуть и если отношениям много лет, мало пар, которые играют свадьбу и т. д. 😕но это чисто мое мнение 🤗 некоторые говорят, что слишком большая разница в возрасте (17 лет) 😤а я считаю, самый раз ☺мы дополняем друг друга ❤ а у вас как? 🙄" – задала вопрос общественности Кабаева.