Облаченную в черное Навку заметили с другим

Татьяна Навка посетила вечеринку в честь 20-летия российского журнала Vogue. На красной дорожке фигуристка была замечена в компании модельера Валентина Юдашкина.

Татьяна появилась в шикарном черном платье с длинным шлейфом и вышивкой. Звезда сделала ставку на естественный макияж "нуд лук", и не прогадала – знаменитость выглядела намного моложе своих лет. Волосы фигуристка собрала в аккуратный пучок.

"Каждый дизайнер пришел со своей музой. Темой вечера стали Flowers in Vogue. Мечта каждой женщины быть музой мастера. Это так волшебно и безумно приятно, что Валентин уже в который раз выбрал меня", – написала Навка в личном микроблоге.

По словам фигуристки, она уже не раз вдохновляла модельера на создание нарядов необычной красоты, но в этот раз Юдашкин превзошел сам себя. Его платье так впечатлило фигуристку, что она даже дала ему название: "Красавица в темном саду замка Чудовища".

Фолловеры завалили комментарии к посту знаменитости комплиментами. Они отмечали, что Татьяна прекрасна в любом облачении.

"Таня, Вы замечательная в любом наряде: и в платье от Юдашкина, и в спортивном костюме! Талантливая, обаятельная, умная) Будьте счастливы и здоровы! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Юдашкин сотворил шедевр! Очень красивая Вы и очень красивое платье!", "вы всегда украшаете платья Маэстро, раскрываете их по-новому)))", "Татьяна вы просто молодец. Талани труд – это вся Вы!!!", – хвалили знаменитость поклонники.

Напомним, Татьяна Навка счастливая жена Дмитрия Пескова – пресс-секретаря российского президента . Фигуристка и государственный деятель сочетались браком в августе 2015 года. У пары подрастает общая дочь. Почему знаменитость не взяла мужа на вечеринку остается только догадываться.