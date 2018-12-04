Нарядная Лорак шокировала дочь Киркорова

Ани Лорак и ее дочь София стали почетными гостями на праздновании дня рождения дочери Филиппа Киркорова – Аллы-Виктории. Знаменитость и ее наследница отлично провели время.

Ани и София знатно повеселились – весь вечер гостей развлекала команда аниматоров, переодетых в героев из книг писательницы Джоан Роулинг. Лорак и ее наследница с удовольствием смотрели лазерное шоу, наблюдали за химическими опытами, а в конце произвели фурор на бумажной дискотеке.

В личном микроблоге Ани опубликовала фотоотчет с роскошного торжества в стиле фантастической истории о юном волшебнике "Гарри Поттере". Певица примерила распределяющую шляпу и получила в подарок волшебную палочку.

"Приятно было очутиться в сказке на дне рождения Аллы-Виктории. Пусть маленькая принцесса будет счастлива! Спасибо крестный ФИЛИПП за чудесный праздник (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поблагодарила она Киркорова за гостеприимство.

Ответ поп-короля не заставил себя ждать. "Спасибо дорогая, что пришли! Надеюсь понравилось!!" – отметил он.

"Какие у всех шикарные образы", "Фотки огонь. Какие же вы все красивые и волшебные, один восторг", "Каролиш ты волшебная", "Каролина, шляпа Вам идеально подошла! Волшебство…", "Какие красивые. Любимые наши принцессы. Очень рада, что вы провели прекрасно время. Желаю побольше праздников и радости! Теплого вечера", "Какая вы милая в этом колпаке", – писали восхищенные поклонники в комментариях.