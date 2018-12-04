Скандалист Панин нелепо оправдался за дебош в самолете

Алексей Панин отрицает свою причастность к скандалу на борту самолета авиакомпании "Победа". Артист заявил, что не знает, о чем идет речь.

Алексей подтвердил, что в минувшую субботу прилетел в Москву из Турции. По его словам, он вел себя более чем прилично.

"Я понятия не имею, о чем вы меня спрашиваете. Летал. Проблем не было", – нелепо оправдывался актер.

После Панин добавил, что никогда не пользовался услугами этой авиакомпании и даже не знает такого названия – "Победа". Об этом он сообщил в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, сегодня, 4 декабря, стало известно, что скандалиста Алексея Панина сняли с рейса. Знаменитость устроила дебош на борту самолета, следовавшего из Стамбула в Москву. Артист дважды покурил в туалетной комнате, после громко рассказывал другим пассажирам, как правильно закрывать детектор дыма салфеткой. На замечание бортпроводников реагировал отборным матом.

Также артист распивал алкоголь, требовал ручку для раздачи автографов, периодически выкрикивал, что он "звезда и в России ему ничего не будет". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Победы". Авиаперевозчик планирует наказать Алексея рублем – актеру придется оплатить вынужденные расходы и санобработку самолета.