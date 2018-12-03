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Гуф променял Топурию на деньги Малахова

Guf (Алексей Долматов). Фото: www.instagram.com/guf_fanclub/?utm_source=ig_embed
Музыкант Алексей Долматов, известный под сценическим псевдонимом Гуф, готовился к съемкам в программе Андрея Малахова. По слухам, в последний момент рэпер и телевизионщики не договорились о гонораре.
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Поговаривают, что Алексей дал предварительное согласие на съемки в шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Там музыкант должен был рассказать о своей связи с некой девушкой по имени Яна, а также "слить" подробности отношений с певицей Кети Топурией, мол, Гуф поменял возлюбленную на большой куш.

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Однако, когда дело дошло до обсуждения материальной стороны вопроса, Долматов запросил слишком большую сумму. Администрация канала посчитала, что овчинка не стоит выделки, и отозвала свое предложение. "В общем, не совесть и не любовь к Кэти сыграла, а банальная жадность, которую "Прямой эфир" решил не оплачивать, видимо", – сообщает Telegram-канал "Только никому..."

Напомним, скандал вокруг персоны Алексея Долматова длится несколько недель. Сначала стало известно о расставании артиста с Кети Топурией, которой он неоднократно признавался в любви. После на связь с журналистами вышла некая Яна, оказавшаяся тайной любовницей звезды.

Позже артист, общаясь с поклонниками в личном микроблоге, подтвердил свою связь с девушкой и даже обещал в подробностях рассказать о ней в новом треке "Опасный пассажир". В конце обращения он заметил, что из-за "этой дуры" он едва не попал на программу Малахова.

Автор: Руслана Алексеева3 декабря 2018, 22:04
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