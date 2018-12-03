Гуф променял Топурию на деньги Малахова

Музыкант Алексей Долматов, известный под сценическим псевдонимом Гуф, готовился к съемкам в программе Андрея Малахова. По слухам, в последний момент рэпер и телевизионщики не договорились о гонораре.

Поговаривают, что Алексей дал предварительное согласие на съемки в шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Там музыкант должен был рассказать о своей связи с некой девушкой по имени Яна, а также "слить" подробности отношений с певицей Кети Топурией, мол, Гуф поменял возлюбленную на большой куш.

Однако, когда дело дошло до обсуждения материальной стороны вопроса, Долматов запросил слишком большую сумму. Администрация канала посчитала, что овчинка не стоит выделки, и отозвала свое предложение. "В общем, не совесть и не любовь к Кэти сыграла, а банальная жадность, которую "Прямой эфир" решил не оплачивать, видимо", – сообщает Telegram-канал "Только никому..."

Напомним, скандал вокруг персоны Алексея Долматова длится несколько недель. Сначала стало известно о расставании артиста с Кети Топурией, которой он неоднократно признавался в любви. После на связь с журналистами вышла некая Яна, оказавшаяся тайной любовницей звезды.

Позже артист, общаясь с поклонниками в личном микроблоге, подтвердил свою связь с девушкой и даже обещал в подробностях рассказать о ней в новом треке "Опасный пассажир". В конце обращения он заметил, что из-за "этой дуры" он едва не попал на программу Малахова.