Раненого в битве Пригожина закрыли грудью

Продюсер Иосиф Пригожин нашел неожиданную поддержку в своей борьбе против мата на сцене. Его главного оппонента назвали шутом, конъюнктурщиком и весьма посредственным поэтом.

Битва за "великий и могучий", развернувшаяся в соцсетях между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым, кипит вторые сутки. Известный продюсер и лидер группировки "Ленинград" не сошлись во мнениях относительно употребления матерных выражений на сцене.

Шнуров утверждает, что из песни слов не выкинешь, и мат - это весомая составляющая языка. Пригожин, в свою очередь, подчеркивает: существует закон, и он должен быть для всех един. Либо такой закон надо упразднить.

"Мат становится культом, без этого не существует сегодня ни одна новая песня у молодежи! Вы посмотрите, что происходит?! Я захожу в iTunes, и каждая новая песня с грубым площадным матом", – отмечает Пригожин. В то же время, продюсер был довольно резок, и поклонников Шнура назвал "лохами". Лидер "Ленинграда" в долгу не остался и нанес удар ниже пояса, упомянув в ответном посте супругу Пригожина, Валерию – пообещав впредь слушать только ее песни.

В защиту Пригожина в этом споре выступил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он считает, что "матерщиннику" Шнурову и его посредственным стихам уделяется слишком много внимания. А творчество Сергея, по мнению эксперта, "искусственно накачивается большой значимостью".

"Шнуров своими творениями не несет свет людям. Он в последнее время очень любит писать коньюктурные стишки "на злобу дня". Для меня этот артист всегда с фигой за спиной. Ну и, разумеется, он очень хорошо справляется с ролью шута – а я не люблю шутов. Их единственная задача – высмеивать малозначимые поводы, которые вдруг по мановению волшебной палочки делаются значимыми, и уводить внимание людей от реальных проблем страны", – заявил Манукян в интервью Дням.Ру.

Иосиф Пригожин, при всех разногласиях с Сергеем Шнуровым, считает творчество "Ленинграда" талантливым. Плохо только, что ее участники "продают мат": они как дети, которым нравится нарушать запреты.