Восхитительная Лобода появилась на публике с новым красавцем
В личном микроблоге Светлана опубликовала снимок, на котором запечатлена в ярком наряде. Звезда облачена в костюм, состоящий из обтягивающей водолазки и расклешенных от колена брюк. Артистка держит на поводке белого красавца-пуделя.
Фолловеры пришли в восторг от нового фото звезды. За несколько часов публикация набрала более 100 тысяч отметок "Нравится" и несколько сотен хвалебных комментариев.
"Боже мой, это восхитительный образ", "Шикарный пес", "Дама с собачкой… прям как у Антона Павловича", "Просто бомба", "Барби", "Все идеально", "Невероятная", "Суперзвезда", – писали интернет-обыватели.
Как сообщали "Дни.ру", недавно Светлана Лобода вернулась из Германии. Артистка летала туда на гастроли. Чтобы оставаться неузнаваемой на улицах Берлина, вокалистке пришлось даже преобразиться в брюнетку с короткими волосами. И все старания ради того, чтобы встретиться с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Единственный выходной день в туре Светлана провела в компании легендарного рокера и старшей дочери Евы.
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