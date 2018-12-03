Гуф втянул сплетника Малахова в скандал с юной любовницей

Скандальная ситуация вокруг Алексея Долматова, известного как рэпер Гуф, прояснилась. Артист в прямом эфире в соцсети раскрыл поклонникам детали запутанной истории с его тайной любовницей.

Поклонники в своем кумире не сомневаются. Они уверены, что все неприятности последнего времени пойдут Гуфу только на пользу и послужат материалом для новых треков.

Скандал вокруг персоны Алексея Долматова длится несколько недель. Сначала стало известно о расставании артиста с Кети Топурией, которой он неоднократно признавался в любви. После на связь с журналистами вышла некая Яна, оказавшаяся тайной любовницей звезды.

Артист, выйдя на видеосвязь с подписчиками в Instagram, не стал отрицать, что у него были сексуальные отношения с девушкой по имени Яна. По словам артиста, эту юную особу под него "просто подложили, репутация у нее в Екатеринбурге не из лучших". Рэпер пообещал в скором времени выпустить трек под названием "Опасный пассажир", где подробно расскажет о Яне. Гуф заметил, что из-за "этой дуры" он едва не попал на программу Малахова.

А с Кети Топурией Алексей расстался вовсе не из-за Яны. Как рассказал Гуф, их дружба с Кети продолжалась несколько лет. Певица очень помогала артисту в то время, когда он боролся с наркотической зависимостью. Постепенно отношения стали выходить за грань приятельских, ходили слухи, что внезапный развод солистки A'Studio состоялся как раз из-за ее романа с Долматовым, пишет StarHit. Рэпер признался, что будет любить Кети до конца жизни.