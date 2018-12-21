Ловила гуся: известная актриса рухнула в пруд с пиявками

Известная по роли Настеньки в фильме "Морозко" актриса Наталья Седых поделилась воспоминаниями о работе с Инной Чуриковой. Артистка рассказала о трагикомичной ситуации, которая произошла на съемках русской народной сказки.

Картина режиссера Александра Роу вышла на экраны в 1964 году и стала одной из любимых несколькими поколениями соотечественников. Роль Марфушеньки-душеньки великолепно исполнила Чурикова. Седых вспомнила о том, как они с коллегой снимали сцену в пруду.

По замыслу Настенька должна была броситься в воду вслед за Марфушенькой, которая ловила гуся по наказу сватов. А Наталья Седых ужасно боялась пиявок. "Этот эпизод снимался одним дублем, потому что мы были мокрые. Да еще и съемки режимные, солнце двигалось к закату. И какой-то добрый человек сказал мне на ушко, что там пиявки", – цитирует актрису Teleprogramma.pro.

Однако работа есть работа. Чего не сделаешь ради искусства? Артистке все-таки пришлось окунуться в пруд. По сценарию она должна была сбежать с пригорка и упасть в воду, но победить страх у юной актрисы не получалось.

Ей помог режиссер фильма. "Я несколько раз сбегала и останавливалась у воды… Александр Артурович, всегда ласковый, тут как рявкнет! Я с перепугу прямо рухнула с головой в этот пруд с пиявками", – призналась Седых.

В свои 70 лет актриса редко появляется на публике и почти не дает интервью. После звездной роли в "Морозко" она снималась в таких картинах, как "Дети Дон-Кихота", "Огонь, вода и медные трубы", "Голубой лед" и других. И все же зрители запомнили ее нежной и скромной Настенькой.