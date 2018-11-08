Какая гадость: розовый купальник бесстыдно врезался в интимную зону Волочковой

Без Насти жизнь была бы скучнее. А так она каждый день выкидывает новый фортель, поражая убежденностью в собственном величии, постоянным хвастовством и приторной фальшью. Волочкова, выступая в поселковых клубах, считает себя второй Плисецкой.

В очередном ролике, который появился на официальной странице Насти в социальной сети Instagram, показаны ее экзерсисы в балетном классе. И бог бы с ними, если бы не два обстоятельства – камера постоянно показывает, как розовый купальник бесстыдно врезается в интимную зону балерины. А она еще и постоянно раздвигает ноги, словно ради этого все и было задумано.

Ну а второй момент вызывает скорее ужас – это изуродованные работой стопы балерины. "Я так дорожу этими мозолями! Как ни странно, даже не представляете! Это же результат неимоверного труда ежедневного, чтобы радовать людей! Но ведь мои мозоли натруженные на стопах гораздо красивее, чем мозоли на языках злословящих и злорадствующих людей, которым так потрудиться на пуантах и не под силу", – любит подчеркивать Настя.

Ноги Волочковой выглядят не очень привлекательно из-за так называемой вальгусной деформации стоп и выросших на пальцах шишек. Все это – следствие перегрузок во время репетиций и выступлений. С годами передняя часть стопы становятся распластанной, на пальцах образуется поперечное плоскостопие, крайние плюсневые кости расходятся в стороны, расширяется передний отдел стопы.

Интересно, что возможность оставлять комментарии под волнующим воображение роликом Анастасия Волочкова предусмотрительно отключила. Иначе бы поклонники забросали камнями и щедро полили ядом – мимо такого впечатляющего зрелища грех пройти, не плюнув и не сказав острое словцо.