Тайный избранник Фриске вышел из тени и сделал заявление

Жанна Фриске и Петр Никитин были в отношениях вместе пять лет. О романе влюбленных никто не знал, однако теперь бывший избранник знаменитости подробно высказался о романе.

Никитин и Фриске долгое время вместе работали. Мужчина был танцором в группе певицы.

Петр признался, что и мечтать не мог, что закрутит роман Жанной. По его словам, артистка сама сделала первый шаг.

"Когда мы приехали к ней домой, то меня накрыла вся реальность. Я обычный парень, нахожусь с Жанной Фриске", – вспомнил Никитин в программе "Новый русские сенсации" на НТВ. Однако этой сказке было суждено разбиться стеклом о камень.

Однажды Петр не смог справиться с ревностью, так как Фриске приписывали романы со многими знаменитостями. Избранник поставил певицу перед выбором: или он единственный, или карьера. Жанна не решилась оставить свою работу и согласиться на такой ультиматум.

Ранее отец Жанны Фриске Владимир Борисович дал откровенное интервью. Он рассказал о том, как знаменитости помогли певице, узнав о ее беде, и показал прежде неизвестные фотографии артистки.

Владимир Борисович Фриске снялся в передаче Леонида Закошанского "Выход в люди" на канале "Россия 1". Как оказалось, Леонид стал первым среди телевизионщиков, кто помог Жанне, когда стало известно о ее смертельном диагнозе, причем сделал это не на камеру.