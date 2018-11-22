Правда о внебрачном сыне Абдулова шокировала Корчевникова

Актер Георгий Мартиросян обнародовал подробности личной жизни Александра Абдулова. Артист рассказал о тайном внебрачном сыне приятеля.



Георгий Мартиросян стал гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Вместе с ведущим Борисом Корчевниковым артист вспомнил об Александре Абдулове.

Мартиросян сообщил, что всегда переживал за друга. Боялся за его жизнь, ведь тот не заботился о собственном здоровье. "Он очень много пил, постоянно курил, не щадил себя", – отметил Георгий.

Также актер сообщил, что был против брака лучшего друга и Ирины Алферовой. Он видел, что этот союз не принесет им счастья. "Я хотел отговорить Ирину Алферову от свадьбы с ним. Это было в Ереване", – вспоминает Мартиросян.

Абдулов принял советы приятеля в штыки. "Он обиделся люто, когда я ему сказал: "Все это не для тебя, Шура". Потом я просил прощения и говорил, что приму любого человека, кто будет рядом с ним, потому что любил его как друга", – добавил он.

Георгий отметил, что за 35 лет постоянного общения между ними не осталось никаких тайн. О романе Абдулова с танцовщицей Татьяной Лейбель, который впоследствии оброс множеством слухов в СМИ, он узнал из первых уст.



"Они жили вместе сразу после того, как он закончил институт. Потом расстались, а через несколько лет он навестил Татьяну. Он рассказывал: "Я увидел: в конце коридора выбегает маленький "Абдульчик". Очень похожий на меня. И она сказала мне, что это мой сын", – рассказал Мартиросян.

Георгий долго уговаривал Александра ближе познакомится с ребенком, признать его, участвовать в воспитании, однако Абдулов отказался. Артист отметил, что, возможно, его друг не был готов к ответственности. Подробности личной жизни звезды кино шокировали ведущего.

Напомним, что официально Александр Абдулов впервые стал отцом во втором браке с Юлией Мешиной. В 2007 году у пары родилась дочь Евгения.