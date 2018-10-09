"Метастазы по всему телу": врачи лишили надежды родных известной певицы

Прошло восемь лет со дня смерти легендарной исполнительницы Валентины Толкуновой. О страшном диагнозе и ее последних днях рассказали младший брат певицы и его жена.

Онкологическое заболевание у Валентины Толкуновой диагностировали в 1992 году. У нее обнаружили опухоль в груди. Тогда новообразование удалили, но от химиотерапии артистка отказалась – испугалась, что начнут выпадать волосы, и она не сможет выступать.

В 2006-м у певицы снова нашли рак молочной железы. Толкунова опять перенесла операцию и прошла лечение, а через три года стала страдать от частых головных болей, и врачи выявили опухоль мозга.

В середине февраля 2010 года у артистки начали неметь конечности, а на концерте в Могилеве она упала. "Я Валю подхватил и увел за кулисы. Вызвали врачей, увезли в местную больницу. Там приняли решение: нужно срочно везти в Москву. Но состояние было плохое – нельзя ни самолетом, ни поездом. Вызвали из Москвы реанимационный автомобиль. Чуть больше месяца Валя прожила еще в Боткинской больнице", – поведал брат певицы Сергей.

Близкие не могли поверить, что теряют артистку. "Помню, приходим к ней, а Валя лежит такая красивая – душ приняла, волосы распустила. Рядом сидят подружки – маникюр ей делают, педикюр. Я тогда еще подумала: "Может, все обойдется. Разве может умереть эта красивая женщина?" Она нас успокаивала: "Все будет хорошо..." – рассказала супруга Сергея Толкунова.

Однако спустя два дня певице стало хуже, ее перевели в реанимацию. "Врачи нам сказали, что надежды уже нет – метастазы по всему телу. В реанимацию нас не пускали. По просьбе подруг к ней пустили только священника, чтобы провести последнюю службу. 22 марта 2010 года Вали не стало", – цитирует невестку Валентины Толкуновой "Собеседник".