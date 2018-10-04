Сестра умершей звезды "Дома-2" разразилась отборным матом после фотосессии в гробу

Православная традиция разделяет траур на обыкновенный, который носят при смерти близкого кровного родственника, глубокий – по усопшему мужу, детям и подтраур – по умершей жене. Первые два длятся по полгода. Это время молитвы, смирения. Но только не в случае с Викторией – сестрой умершей звезды "Дома-2" Полины Лобановой.

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