Утонувшая в деньгах Волочкова поплатилась за жадность

Знаменитая балерина обратилась к своим подписчикам в Instagram. Анастасия Волочкова возмутилась критике фолловеров, считающих, что она публикует в соцсети слишком много рекламы.

Звезда предложила пользователям соцсети перестать ругаться и заниматься пересудами. Волочкова разместила на личной странице в Instagram видео, в котором объяснила, почему рекламирует те или иные услуги и товары.

К слову, рекламу на своей страничке публикует и ее дочь. "Многие выражают негодование из-за того, что мы размещаем много рекламы, потому что нам якобы не на что жить. Я должна вас разубедить – живем мы в роскоши и достатке!" – заверила поклонников Волочкова в своем прекрасном материальном положении. Действительно, глядя на обстановку в доме балерины, можно предположить, что Анастасия купается в деньгах.

Знаменитость пообещала недовольным, что если они прекратят изливать в комментариях злобу, желчь и пакость, Бог так же щедро одарит их всем самым лучшим. Она подчеркнула, что всю жизнь работала на свое имя, а теперь имя работает на нее. При этом прима балета предложила фолловерам сотрудничество, если надо привлечь внимание к чему-нибудь доброму и красивому.

Однако, судя по всему, обращение только еще больше разозлило подписчиков Анастасии. Они принялись критиковать Волочкову с новой силой. "Раз уж ты занимаешься рекламой, так и говори "я зарабатываю на рекламе", роскошные женщины, живущие в роскоши, рекламой не занимаются, называй вещи своими именами", "Используете детский труд, заставляете дочь зарабатывать рекламой в 13 лет", "А еще, а еще... хвастунишка. И удаляет комменты..." – написали фолловеры балерине.