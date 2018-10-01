Известная голливудская актриса объявила о свадьбе

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу подтвердила слухи о замужестве. Она опубликовала в Instagram фото рук с кольцами – своей и возлюбленного. Избранником артистки стал продюсер Брэд Фэлчак.

Пэлтроу не прокомментировала фотографию. Свадебная церемония прошла 29 сентября в Хэмптонсе. Гостями торжества стали Роберт Дауни – младший, Кэмерон Диас, Стивен Спилберг и другие знаменитости, передает Life.ru.