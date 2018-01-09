Волочкову отругали за жуткий купальник и странную закуску

Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах. Фотографии балерины не оставили ее поклонников равнодушными.

Анастасия Волочкова проводит новогодние праздники в теплой стране. Для отпуска балерина выбрала любимые Мальдивы. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка регулярно делится с многочисленными подписчиками фотографиями с отдыха, причем с завидной регулярностью указывает название отеля.

Внимательные пользователи Сети немедленно пришли к выводу, что таким образом Анастасия "отрабатывает" свой отпуск, который, предположили подписчики, предоставил скандально известной балерине сам отель. Некоторые интернет-пользователи пошли еще дальше и на сайтах, специализирующихся на отдыхе на Мальдивских островах, определили, что этот отпуск оказался для Волочковой весьма бюджетным – восемь ночей в таком отеле стоят от 130 тысяч рублей.

Особого внимания удостоилась сама балерина. В частности, фанаты заинтересовались фотографиями, на которых Анастасия позирует в микроскопическом купальнике. Наблюдательные подписчики оценили и прочие атрибуты отдыха Волочковой: бокал, наполненный желтым напитком, пепельницу на столе и трусики на полотенце.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 7, 2018 at 4:41 PST

"Бухает опять... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Настя, Вам лучше одеться! Без обид!", "Такие трусики впору дочке покупать – Аришкин размер. Неужели мадам Волочкова не понимает всю отвратность своего внешнего вида в масюсеньких купальниках на здоровенном теле?..((", "Еще и трусы рядом на стул кинула 😨😲", "Бокал убрать из жизни вашей !" – высказались пользователи Сети.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 7, 2018 at 10:54 PST

Однако апофеозом снимков с отдыха (на данный момент) стала фотография, на которой Волочкова снята в том же микро-бикини и с бананами. "Банановая ветвь на территории виллы или когда закуска под рукой..😂🌺" – подписала кадр Волочкова. Поклонники немедленно отреагировали на слово "закуска", припомнив балерине недавний скандал с обвинениями артистки в пьянстве.

"странная у Вас закуска.... ниче что они еще зеленые???", "Настя, ничему не удивляйтесь! Вам, что в лоб, что по лбу. Ничего вас не учит, и грабли это ваш любимый сельскохозяйственный инструмент. Зачем вообще писать ассоциативный ряд с алкоголем– закуска..??? Вы, что не понимаете??! Под солнцем жарким ,где лианы, зреют сладкие бананы. Гроздь тяжелая висит, еще зеленая на вид.🍌)))) Эх, Настя.....😔", "завидовать чему? трехзвездочной вилле? Зеленым бананам на закуску? Гренадерским плечам? Убитой репутации?", "Боже🤦🏼‍♀️... внизу из трусов все вывалилось 😩😩😤... бедный фотограф... видеть это в реале, очень грустно наверно😩..могла бы выкладывая фото, чуть его обрезать .. чтоб промежность не видно было ... вот чем человек думает🤯выкладывая такие фото??? Деградация полная 🤮" – высказались разгневанные поклонники.

Напомним, ранее балерина выложила на своей странице в Instagram фотографию обезображенных упорными тренировками ног, чтобы доказать, что заслужила шикарную жизнь и перелеты в теплые страны своим трудом. "А Вы?", – обратилась она к своим подписчикам. Тем временем, согласно результатам опроса аналитической службы портала "Рамблер", 36% россиян никогда не были за пределами страны.

Еще 24% респондентов рассказали, что им удается совершать заграничные поездки один или два раза в год. 20% отметили, что за пределы России выбираются реже, чем раз в три года, а 10% – раз в два-три года. Три-четыре раза в год уезжают в другие страны 6% опрошенных. Еще чаще – пять или более – всего 4% россиян.