Солнцев убит "любовником" Баскова

Скандальные откровения довели до беды. Участник "Дома-2" теперь пытается обелить себя.

Откровения Рустама Солнцева о якобы "любовнике" Николая Баскова стали шоком для поклонников. Бывший участник "Дома-2" в интервью "Экспресс-газете" рассказал совершенно возмутительные вещи: "Алекс Малиновский – любовник Коли Баскова, который типа его продюсер. Кроме огромного члена, этому Алексу нечем больше похвастаться. Третий год его тянут. Уже нового любовника ему нашли – бывшего партнера Анны Плетневой по "Винтажу" Лешку Романова. Устраивают выступления этих зашкварных на концертах на канале "Россия". А толку никакого".

Редакция Dni.Ru решила выяснить у Солнцева, зачем он делится подобными откровениями с прессой и обсуждает интимную жизнь коллег. Неужели безудержное желание хайпа и пиара выше всяких моральных норм?!

Но оказалось, что для Рустама появление этого материала, да еще и на обложке газеты стало шоком. "Я никогда не давал подобного интервью, – возмутился он. – Мы с автором этого материала Михаилом Филимоновым просто по-дружески обсуждали старые сплетни, смеялись. А он это потом опубликовал как интервью. Я просто убит этим "любовником". Я – не Панин, не Джигурда, никого не разоблачаю, принудительные каминг-ауты (раскрытие гомосексуальной ориентации кого-то посторонним человеком. – Прим. ред.) не совершаю. Мне дела нет до того, кто с кем спит. И уж тем более я не знаю, есть или нет у Баскова любовник. Это не мое дело!"

Напомним, что в конце прошлого года актер Алексей Панин прилюдно стал говорить о гомосексуальных наклонностях Максима Галкина. "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной!" – обратился актер к юмористу на своей странице в соцсети. Алексея возмутила шутка Максима о портфелях, которые звезды могут получить в случае победы Ксении Собчак на президентских выборах. Главой комитета по защите животных и окружающей среды, по мнению юмориста, стал бы Панин.

"Я понимаю, когда на тему собак пытаются шутить люди-пэтэушники. Ладно, если бы тему секса затронул, чулок... Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Я не считаю, что это оскорбление", – подчеркнул артист. Все эти тошнотворные подробности тут же принялись смаковать поклонники.