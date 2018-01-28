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Валерия врезала злопыхателям

певица Валерия. Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на критику в адрес его жены Валерии. Как оказалось, артистка вышла на сцену с номером даже без репетиций.
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Муж певицы специально для Dni.Ru прокомментировал ситуацию. "Я возмущен. Не могу не высказаться по поводу этой необоснованной критики", – заявил он.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Супруг артистки отметил, что сын Высоцкого сам предложил Валерии выступить на концерте. По его словам, любой бы мечтал выйти на сцену с таким номером, но это не так уж и просто. "Его композиции очень сложные. Для каждого это настоящий вызов. И Валерия с достоинством с ним справилась", – добавил Пригожин.

Негативная реакция журналистки Ирины Петровской крайне удивила продюсера. "Очевидно, что Лера выступила великолепно! Весь зал встал – от первого до последнего ряда! Аплодировали даже артисты за сценой" – отметил он. Многие слушали песню со слезами на глазах.

По мнению Пригожина, скандал раздувают злопыхатели и завистники. "Непонятно вообще, кто эти гадости придумывает!" – врезал он критикам от имени Валерии.

Вы говорите в недопустимом тоне не только о певице Валерии, которая, на минуточку, имеет высшее музыкальное образование и неплохой вкус, но и о других очень уважаемых людях. Так и хочется спросить: а судьи кто? Что Вы лично сделали для страны и людей?  

Примечательно, что не высказался на эту тему и актер Станислав Садальский, который и опубликовал негативный комментарий Петровской. Позже запись со страницы артиста в социальной сети Instagram исчезла.

Согласны с этим и пользователи социальных сетей. Так, многие комментаторы были в восторге от того, как спела Валерия. "Какая Вы умница!!!! Восхищение!!!! Браво!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из поклонников исполнительницы. "Дорогая Валерия,спасибо Вам огромное за потрясающее выступление.Возможно мой комментарий останется не замеченным,но как же Вы душевно спели,Вы певица от Бога,я заплакала", – восхищается другой.

Позже высказалась на этот счет и сама Валерия. "В эти дни наша страна отмечает 80 лет со Дня рождения великого русского поэта Владимира Семёновича Высоцкого. Я горжусь тем, что в этом году его сын, Никита Владимирович , пригласил меня для участия в знаковом юбилейном концерте, посвящённом памяти его легендарного отца. Петь песни Владимира Высоцкого -для меня большая честь и ответственность. Спасибо за доверие", – заявила она в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Автор: Евгений Мышко28 января 2018, 15:12
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