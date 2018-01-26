Питт нашел утешение в Энистон после развода с Джоли

Пока тянется бракоразводный процесс Бреда Питта и Анджелины Джоли, актер, кажется, нашел себе утешение. Звезда Голливуда возобновил общение с Дженнифер Энистон.

Как рассказывают друзья знаменитостей, актеры близки как никогда. "Они помогают друг другу пережить проблемы в семейной жизни", - приводит англоязычный таблоид InTouch слова одного из приятелей звезд.

По словам источника издания, теплые отношения между Питтом и Энистон установились после того, как актер принес своей бывшей жене извинения.

Бред сказал Энистон, что был не прав и заявил, что попытается искупить свои ошибки. "Он лишил ее дара речи. Дженнифер была глубоко тронута сердечными словами Бреда, и они до сих пор звучат в ее голове", - считает приятель актеров. Источник таблоида заявил, что Питт до сих пор немного влюблен в Энистон.

Публикация от Brad Pitt ️️️ (@bradpittoficial) Дек 29, 2015 at 7:31 PST

"То, что Бред не собирается разрушать брак Дженнифер не значит, что между ними не осталось чувств. Да, он и Дженнифер пережили ужасный развод, но Бред помнит то хорошее, что было в его отношениях с Дженнифер. Она всегда будет его самой большой любовью, его родственной душой. Именно поэтому он сейчас полагается на Энистон как на самого близкого человека", – рассказал журналистам знакомый звезд.

Публикация от BRAD PITT & JENNIFER ANISTON (@brenniferlove) Янв 15, 2018 at 12:38 PST

Он утверждает, что решение завязать с алкоголем и крах брака с Джоли помогли Питту осознать, как плохо он относился к Дженнифер. Близкие актера говорят, что не исключают, что звезды могут сойтись: "Сейчас Питт чувствует, что если бы он не был вечно пьян во время брака с Энистон, то смог бы уделять больше внимания ей и их отношениям. В таком случае они до сих пор были бы женаты и счастливы. Если все продолжится так, как идет, Бред и Дженнифер могут снова сойтись".