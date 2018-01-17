Доведенная Немоляева назвала себя чучелом

Прославленная актриса Светлана Немоляева призналась, что вне работы может позволить себе немного расслабиться и не так пристально следить за внешним видом. Артистка назвала себя чучелом-мяучелом.

"Когда мне не нужно выступать, я могу выйти на улицу этаким чучелом-мяучелом. Даже моя невестка порой меня спрашивает: "Ты как пойдешь? Как народная артистка или как бог знает что?" – со смехом сообщила Светлана Немоляева.

Из-за некоторой небрежности во внешности известная актриса даже попала в неловкую ситуацию. "В один из таких выходных дней я шла по Тверской и зашла в наш фирменный магазин "Сыр". А там всегда были огромные очереди. И вот стою я в этой очереди и вижу: на меня пристально смотрит пожилая женщина. И вдруг у нее на глазах появляются слезы, и она с придыханием говорит: "Господи! Светочка, до чего же Вы себя довели? На кого же Вы стали похожи?!" – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда".

Между тем Светлана Немоляева известна не только благодаря своим ролям, но и крепкому браку с ныне покойным актером Александром Лазаревым. "Мой Саша – человек с огромным чувством юмора. Мы с ним очень иронично относились друг к другу. Наверное, это стало залогом того, что мы так долго прожили вместе. Нам всегда было интересно и совсем не скучно", – констатировала она.

Под конец жизни Лазарев часто играл с супругой родственников, либо разведенных, либо счастливо женатых людей. В связи с этим Немоляева рассказала историю: "Как-то раз, когда Эльдар Саныч (режиссер Эльдар Рязанов. – Прим. ред.) был у нас в гостях – он всегда приходил к нам на праздники, юбилеи – Саша спросил у него: "А почему Вы никогда не снимали меня? Я же тоже комедийный артист!" А Эльдар Саныч ему ответил: "Саша, ну на съемочной площадке уже была Света. Такая симпатичная, с формами. Зачем ты мне был нужен?"