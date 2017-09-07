Тяжелобольная Кейт Миддлтон пропустила важное событие в жизни сына

В жизни принца Джоджа, сына герцогини Кэтрин и принца Уильяма, важное событие – он пошел в школу. Однако Кейт не смогла быть рядом с мальчиком – всему виной ее сильнейший токсикоз.

Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж, которому летом исполнилось четыре года, пошел в школу. Мальчик начал учиться в одном из самых элитных учебных заведений Великобритании – Thomas’s Battersea. Как отмечают западные СМИ, обучение в ней стоит 18 тысяч фунтов стерлингов в год. В ней обучаются 560 мальчиков и девочек в возрасте от четырех до 13 лет.

На официальных аккаунтах Кенсингтонского дворца в социальных сетях Twitter и Instagram появились фотографии, как маленького Джорджа в школу ведет отец принц Уильям. У входа их встретила директор начальной школы – молодая светловолосая женщина в простом, но не лишенном элегантности розовом платье. Судя по выражению лица, Джордж не очень рад открывшейся ему перспективе и возможностям.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) Сен 7 2017 в 1:10 PDT

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) Сен 7 2017 в 2:03 PDT

В столь важный для мальчика день рядом с ним не смогла присутствовать мать – герцогиня Кэтрин. Всему виной ее нездоровье. Недуг, поразивший Кейт Миддлтон, – hyperemesis gravidarum, или рвота беременных. Чаще всего это состояние не представляет опасности для организма, однако у герцогини Кембриджской диагностирована самая тяжелая его степень.

Из-за рвоты, которая может повторяться до 25 раз в сутки, супруга принца Уильяма не в состоянии принимать пищу и даже пить. Ее вес катастрофически снижается, что влечет изменение состава крови и нарушение метаболизма. Происходит интоксикация организма. Это может привести к смерти матери или ребенка.

Лечения данного осложнения не существует. Чтобы Кейт пережила беременность, ее необходимо госпитализировать. Медики будут внутривенно кормить герцогиню и непрерывного наблюдать за ее состоянием.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) Июл 19 2017 в 2:30 PDT

Напомним, известие о третьей беременности Кейт Миддлтон появилось на официальной страничке Кенсингтонского дворца в социальной сети Twitter 4 сентября. Сообщалось, что супруга принца Уильяма, как и в прошлые разы, страдает от сильнейшего токсикоза, поэтому временно не будет участвовать в официальных мероприятиях