У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение

Третья беременность герцогини Кембриджской может обернуться трагедией. У нее обнаружено смертельное осложнение.

Недуг, поразивший Кейт Миддлтон, – hyperemesis gravidarum, или рвота беременных. Это состояние типично практически для каждой женщины в интересном положении. Кроме рвоты, оно характеризуется потерей веса и обезвоживанием.

Чаще всего hyperemesis gravidarum не представляет опасности для организма, однако у герцогини Кембриджской диагностирована самая тяжелая его степень. Из-за рвоты, которая может повторяться до 25 раз в сутки, Кейт не в состоянии принимать пищу и даже пить. Ее вес катастрофически снижается, что влечет изменение состава крови и нарушение метаболизма. Происходит интоксикация организма. Это может привести к смерти матери или ребенка.



Лечения данного осложнения не существует. Чтобы Кейт пережила беременность, ее необходимо госпитализировать. Медики будут внутривенно кормить герцогиню и непрерывного наблюдать за ее состоянием, сообщает Eg.Ru со ссылкой на Daily Mail.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) Июл 21 2017 в 8:45 PDT

Как писали Dni.Ru, известие о третьей беременности Кейт Миддлтон появилось на официальной страничке Кенсингтонского дворца в социальной сети Twitter 4 сентября. Сообщалось, что супруга принца Уильяма, как и в прошлые разы, страдает от сильнейшего токсикоза, поэтому временно не будет участвовать в официальных мероприятиях.



Напомним, Кейт и Уильям уже воспитывают двоих детей. Девочка весом 3,7 килограмма родилась у Миддлтон 2 мая 2015 года. В этот же день счастливые родители показали ее всему миру. А принц Джордж появился на свет в конце июля 2013 года.