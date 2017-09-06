Кети Топурия окончательно порвала с мужем

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия впервые официально подтвердила слухи о том, что они с супругом Львом Гейхманом уже не вместе. Артистка публично обратилась к отцу своей дочери Оливии.

"Левчик, спасибо тебе за счастье под названием Оливия! Я тебя очень люблю, хотя мы же давно не вместе, но мы семья, мы друзья и это навечно. Я тебя люблю", – написала певица на своей страничке в Instagram. Таким образом артистка дала понять, что, несмотря на расставание, они с супругом много времени проводят вдвоем и вместе воспитывают ребенка. В подтверждение этому Кети разместила фото, на котором Лев гуляет с малышкой.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) Сен 6 2017 в 6:45 PDT

Первые предположения о том, что супруги расстались, появились еще несколько месяцев назад. Однако все это время официального подтверждения этим слухам не было. Запутало поклонников и то, что Кети и Лев продолжают проводить время вдвоем.

Вместе с тем нет сведений, есть ли у певицы новый мужчина. Пока Топурия на это даже не намекала. О личной жизни Гейхмана вовсе ничего не известно.

Поклонники поддержали звезду. "Мы будем рады, если Кети будет счастлива", "Какая Оливия лапочка! Счастья вам всем пусть по отдельности хоть и разошлись дорожки", "Жаль, что распадаются семьи. Но, главное, что остается желание сохранять теплые отношения и уважение", "Настоящая Грузинская Женщина! Любовь не имеет границ, национальности, срока! Жизнь продолжается! Если прошли чувства, не надо себя насильно заставлять быть ради ребенка (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишут фолловеры.