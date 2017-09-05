Сутулая Бородина против "трансвестита" Бузовой
"Мне кажется, ответ очевиден! Это Бузова", – поделился Влад своим личным мнением. При этом он выложил фото с Ольгой, на котором они одеты в одной ярко-красной гамме.
Мнения поклонников скандального телешоу разделились. "Да, совершенно верно, Олечка – красавица и умничка! И поет замечательно!!! Это замечательно, когда человек самосовершенствуется, а не в тоску впадает и опускается", "Бузова выигрывает конечно", "Оля сильная и у первая и от этого – и самая сексуальная", "Бородина нервно курит в сторонку", "Жужа шепелявит, Бородина сутулится", – высказались фанаты Ольги Бузовой.
Множество голосов собрала Ксения Бородина. "Бородуля!", "Ксюша лучшая! Бузова отталкивает всем: движениями, поведением и т.д.", "С косметикой у Оли явно перебор", "В Бузовой нет ни капли секса, даже когда она в своих дурацких пошлых сценических костюмах!", "Секси и женственны это Бородулька и Жужа, а твоя Бузова это трансвестит", – пишут поклонники Ксении Бородиной.
На третьем месте в "рейтинге" фолловеров Катя Жужа. "Жужа самая секси 100%", "Самая секси Жужа, но только когда рот закрыт", "Катька", – считают пользователи.
Некоторые пользователи отнеслись к вопросу с юмором и назвали "самой сексуальной ведущей" самого Влада Кадони. "Это ты ВЛАД", Самый лучший ведущий ты! Справедливый, искренний, прямолинейный!", "Думаю, что ты лучший ведущий из всех вместе взятых", – заявили фанаты экстрасенса.
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