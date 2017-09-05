Сутулая Бородина против "трансвестита" Бузовой

Телеведущий Влад Кадони устроил на своей странице Instagram настоящий баттл. Экстрасенс спросил у фолловеров, кого они считают на "Доме-2" наиболее сексуальной ведущей.

"Мне кажется, ответ очевиден! Это Бузова", – поделился Влад своим личным мнением. При этом он выложил фото с Ольгой, на котором они одеты в одной ярко-красной гамме.

Публикация от Vlad Kadoni (@domkadoni) Сен 5 2017 в 3:49 PDT

Мнения поклонников скандального телешоу разделились. "Да, совершенно верно, Олечка – красавица и умничка! И поет замечательно!!! Это замечательно, когда человек самосовершенствуется, а не в тоску впадает и опускается", "Бузова выигрывает конечно", "Оля сильная и у первая и от этого – и самая сексуальная", "Бородина нервно курит в сторонку", "Жужа шепелявит, Бородина сутулится", – высказались фанаты Ольги Бузовой.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 4 2017 в 11:05 PDT

Множество голосов собрала Ксения Бородина. "Бородуля!", "Ксюша лучшая! Бузова отталкивает всем: движениями, поведением и т.д.", "С косметикой у Оли явно перебор", "В Бузовой нет ни капли секса, даже когда она в своих дурацких пошлых сценических костюмах!", "Секси и женственны это Бородулька и Жужа, а твоя Бузова это трансвестит", – пишут поклонники Ксении Бородиной.

Публикация от Ксения Бородина (@borodina.is) Фев 1 2015 в 12:20 PST

На третьем месте в "рейтинге" фолловеров Катя Жужа. "Жужа самая секси 100%", "Самая секси Жужа, но только когда рот закрыт", "Катька", – считают пользователи.

Публикация от К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555) Авг 24 2017 в 1:46 PDT

Некоторые пользователи отнеслись к вопросу с юмором и назвали "самой сексуальной ведущей" самого Влада Кадони. "Это ты ВЛАД", Самый лучший ведущий ты! Справедливый, искренний, прямолинейный!", "Думаю, что ты лучший ведущий из всех вместе взятых", – заявили фанаты экстрасенса.