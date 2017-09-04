Барановскую долго травили перед смертью

Журналист и правозащитник Катя Гордон рассказала Dni.Ru о последних днях жизни артистки. По ее словам, умирающую морально добивали недруги.

Как отметила Гордон, с актрисой Стеллой Барановской они познакомились, когда та стала ее клиенткой – обратившись за юридическими услугами. Она помогала Барановской составить завещание и установить опеку над ее сыном Даней.

"Мы сдружились, я очень долго сдерживалась, чтобы не отправить в известные места людей, которые травили умирающего человека. Это за гранью добра и зла", – поделилась Катя. По ее словам, Барановскую обвиняли во лжи, говоря, что на своей онкологии та зарабатывает деньги. Недруги актрисы писали клеветнические посты в соцсетях, создавая группы против Стеллы.

Враги Барановской утверждали, что на собранные деньги она якобы купила себе дорогой автомобиль и виллу в Испании, а Гордон – ее пиарщица. "Стелла плакала из-за этого вранья, а я ее утешала", - говорит Катя.

"Я и ее близкие друзья – Лера Курдявцева, Анфиса Чехова, Анастасия Стоцкая, Зара прекрасно знаем, что таких денег у Стеллы никогда не было", – продолжает Гордон. Все, что появлялось, тратилось на сиделок, на дорогостоящее лечение.

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Сен 3 2017 в 11:45 PDT

Но и этой информационной войны противникам смертельно больной артистки было мало – ей собирались устроить прилюдную очную ставку на телевидении с ее обвинителем. "Я могу сказать, какими были последние дни Стеллы. Ее хотели посадить на детектор лжи… Она в этот момент уже не ходила", - сказала подруга актрисы. Как отметила Гордон, Барановская даже согласилась, чтобы детектор лжи привезли к ней.

По словам Кати, в какой-то момент Стелла действительно отказалась от химиотерапии, потому что ей не становилось лучше. "Она выбрала свои способы лечения. Но ведь никто не в праве осуждать умирающего человека", - констатирует она.

"В последнее время Стелла лежала в очень тяжелом состоянии за 80 километров от Москвы. Это была уже не больница… У нее был вариант лечь в хоспис, но у нее была надежда, что ей поможет природа", - рассказывает Гордон.

По ее заверению, рядом с артисткой была ее бабушка, близкая подруга Ольга, регулярно ездили к ней Анфиса Чехова, она сама, певица Зара и другие. Помогали Стелле всем миром – кто чем мог. "Дима Ашман из группы "Браво" заказал ей диван, который был необходим… А машину ей подарил ее друг детства Артем. Сын Стеллы Даня оставался, пока она болела, то у меня, то у Зары. Помогали, как могли, и старались не реагировать на понос, который лился на нее", – в сердцах рассказывает Катя Гордон.

"Все ее друзья хотели бы, чтобы после смерти ее всем было ясно, что это был абсолютно светлый, добрый человек. Надо посмертно очищать имена людей, которые не были ни в чем виноваты", – резюмировала подруга Барановской.

Напомним, Катя Гордон на своей странице в социальной сети сообщила о том, что актриса умерла от рака. Долгое время девушка боролась с острым лимфобластным лейкозом, но болезнь оказалась сильнее.