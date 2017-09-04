Звезды оплакивают ушедшую актрису. В последние дни она не могла ходить и испытывала адские боли.

Катя Гордон на своей странице в социальной сети сообщила о том, что актриса Стелла Барановская умерла от рака. Долгое время девушка боролась с острым лимфобластным лейкозом, но болезнь оказалась сильнее.

По словам Гордон, актрисе помогали ее звездные подруги – Лера Кудрявцева, Анфиса Чехова и Зара. Однако болезнь прогрессировала, и состояние артистки не улучшалось.

"Последние дни мы были на связи, Стеллин ребенок даже оставался у меня дома… Бабушка Стеллы и ее подружка Оля сегодня в пять утра сообщили мне эту печальную новость. Сейчас мы занимаемся организацией похорон… В последние дни она не могла ходить и испытывала адские боли", – рассказала Катя.

"Мне хочется развенчать все слухи, которые ходили за спиной Стеллы. Говорили о том, что она якобы отказалась от лечения. Она не отказывалась от лечения и прошла не один курс химиотерапии, есть все медицинские документы. Просто в какой-то момент Стелле не помогало. Не нам осуждать человека, который находился в тяжелейшем состоянии и прибегал к разным методикам лечения", – цитирует Гордон StarHit.

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Сен 3 2017 в 11:45 PDT

Напомним, что накануне нового, 2016 года Барановская почувствовала себя плохо: поднялась температура, которую не удавалось сбить три дня. Однако к врачам актриса обратилась не сразу. Через месяц американские специалисты провели необходимые исследования. "Мне сделали биопсию. Диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Мне назначили педиатрическую химиотерапию и сказали, что много шансов вылечиться, так как мне еще нет 30 лет", – отметила Стелла.

За океаном она нашла госпиталь, где онкологию лечат методом детоксикации. Там люди слушают своеобразные лекции, посещают занятия по йоге и инфракрасную сауну. Позже Стелла пыталась избавиться от рака нетрадиционными способами: ездила в Мексику, где ей обещали сделать инъекцию препарата, якобы убивающего раковые клетки, пыталась лечиться у людей, практикующих метафизические техники.