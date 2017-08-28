Подробности зверского избиения звезды "Дома-2"

27-летний Альберт Резин рассказал о жестоком избиении, которому подвергся в Подмосковье. По словам звезды "Дома-2", на него напали друзья его экс-возлюбленной – так называемые антифанаты.

Молодой человек показал свои раны и ссадины, нанесенные злоумышленниками. Также он подробно рассказал о произошедшем. Он утверждает, что девушка выпила лишнего и позвонила своим приятелям, чтобы они его прогнали, сообщает паблик Mash.

Спускать это преступникам с рук Резин не намерен – он обещает заявить в полицию по данному поводу. Но для начала он ждет извинений от девушки. Альберту стало ее жаль, ведь они встречались два года, и ему бы не хотелось "впутывать ее в подобную историю".

Но одними ссадинами экс-участник "Дома-2" не отделался. "Врачи подозревают, что у меня сотрясение мозга, – говорит Резин. – Сейчас я нахожусь на домашнем лечении. Врачи прописали недельный постельный режим, из-за чего пришлось отменить несколько мероприятий. Очень сильно болит голова, принимаю прописанные медикаменты".

Альберт отметил, что нападение стало для него полной неожиданностью. Он хотел поговорить с бывшей возлюбленной, поэтому и приехал к ней. Однако хозяйка квартиры, по мнению Резина, была пьяна, и вскоре между ними произошла ссора. Тогда-то девушка и позвонила своим приятелям, которые приехали через несколько минут "заступаться" за нее. Причем они сразу стали вести себя агрессивно.

По его словам, драка началась в квартире и продолжилась в лифте. На улице хулиганов спугнули, и ему удалось уйти. "Удары наносили и по телу, и по лицу. Они знали, что я публичный человек, и хотели добиться того, чтобы мне было сложно работать с побоями", – цитирует Резина StarHit.

Несмотря на травмы, Альберт не собирается засиживаться дома и намерен возобновить творческую деятельность как только разрешат врачи. Отметим, Альберт Резин пробыл на телепроекте "Дом-2" недолго, но успел запомниться и полюбиться зрителям. Сейчас он строит актерскую карьеру и работает ведущим на мероприятиях в Москве.